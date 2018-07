Régis Bittencourt é interditada próximo a Registro-SP O trânsito segue normal na maioria das principais estradas de São Paulo no início da noite de hoje. Apenas na Rodovia Régis Bittencourt há uma ocorrência no km 444, próximo ao município de Registro, onde a pista está interditada no sentido São Paulo desde 18h11. A concessionária Autopista e a Polícia Rodoviária ainda não têm mais informações sobre o que aconteceu ou se a interdição provoca lentidão.