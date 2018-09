Régis Bittencourt é liberada após 4 horas de interdição

Um caminhão que carregava gasolina tombou no km 505,5, sentido Paraná, por volta das 10 horas, interditando totalmente a pista, segundo informações da Autopista, concessionária que administra a rodovia. Ninguém ficou ferido.

Houve derramamento do combustível na pista e o tráfego seguia pelo acostamento. As equipes da Concessionária, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal trabalharam no local para a remoção do veículo e a limpeza da pista. Segundo a PRF, por conta do bloqueio o congestionamento no local chegou a cinco quilômetros. O caminhão foi removido para o acostamento.