Régis Bittencourt é liberada em Campina Grande do Sul As duas faixas da Rodovia Régis Bittencourt que estavam interditadas por um caminhão tombado no km 7, na altura de Campina Grande do Sul, Paraná, foram liberadas às 10h desta quarta-feira, 29, depois da remoção do veículo. O motorista, no entanto, ainda enfrenta lentidão no trecho sentido São Paulo, por conta de excesso de veículos. O tráfego segue lento do km 6 ao km 13, segundo a concessionária Auto Pista.