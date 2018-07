Régis Bittencourt ganhará 4 túneis na Serra do Cafezal Mais cara e com quatro anos de atraso, a duplicação da Rodovia Régis Bittencourt no trecho da Serra do Cafezal, em Miracatu (SP), deve finalmente sair do papel. Além da publicação do decreto de desapropriação das áreas impactadas pela obra, os últimos documentos exigidos pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), incluindo o projeto de engenharia, foram protocolados no início do mês para liberação da licença.