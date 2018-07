Régis Bittencourt tem 12 km de congestionamento em São Paulo

SOROCABA - A rodovia Régis Bittencourt (BR-116) registrava 12 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo-Curitiba às 18 horas desta quinta-feira em razão do excesso de veículos, segundo a concessionária da rodovia.

A lentidão, com o trânsito praticamente parado, ia do km 333 ao km 345, no começo da Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu. A previsão é de mais congestionamento na sexta-feira, 8, após as 16 horas, com a saída do paulistano para o feriadão do carnaval. A concessionária vai usar faixas da pista contrária para a descida da serra.

Trem

Em Sorocaba (SP), vândalos usaram graxa e pedras para frear a locomotiva de um trem na ferrovia administrada pela America Latina Logística (ALL) e saquearam vagões carregados com cimento. O ataque aconteceu por volta das 19 horas desta quinta, no bairro Nova Esperança, periferia da cidade. A Polícia Militar usou um helicóptero Águia e uma tropa da Cavalaria para dispersar os saqueadores.