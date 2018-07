Régis Bittencourt tem 15 km de congestionamento Os motoristas que deixavam São Paulo em direção a Curitiba, no final da tarde desta sexta-feira, 26, enfrentavam 15 quilômetros de congestionamento na Rodovia Régis Bittencourt, na altura da Serra do Cafezal, entre as cidades de Juquitiba e Miracatu. De acordo com a concessionária que administra a estrada, a lentidão era causada pelo excesso de veículos, aliado ao reflexo de um acidente ocorrido no início da tarde, envolvendo dois caminhões.