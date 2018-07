Régis Bittencourt tem 9 km de lentidão no sentido SP A Régis Bittencourt tem nove quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, do km 370 ao km 361, na região de Miracatu, devido ao excesso de veículos no pedágio. No sentido Curitiba o tráfego flui sem problemas. O tempo é chuvoso em toda a rodovia e o motorista deve redobrar a atenção e diminuir a velocidade por conta da pista molhada.