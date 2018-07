Régis Bittencourt tem trecho interditado por mais de 15h Uma pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt ficou interditada por mais de 15 horas na região do Vale do Ribeira, no sul do Estado de São Paulo. Por volta das 15 horas de ontem uma carreta tombou no quilômetro 345, na Serra do Cafezal, e pelo menos até por volta das 6h30 o veículo ainda estava no local e a concessionária Autopista aguardava a transferência da carga para outro caminhão, o que permitiria então a liberação da pista no sentido São Paulo. Os motoristas utilizam uma das duas faixas da pista no sentido oposto para se dirigir a São Paulo.