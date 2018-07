Régis é bloqueada após acidente com caminhão Os dois sentidos da Rodovia Régis Bittencourt estão bloqueados na altura do quilômetro 275, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Na tarde desta segunda-feira, 28, um caminhão bateu numa passarela e tombou em seguida. Duas pessoas ficaram feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os feridos são o motorista da carreta e um pedestre. O motorista do caminhão foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar (PM) e levado ao Hospital das Clínicas (HC). O pedestre foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto-Socorro Antena, em Taboão da Serra.