Régis é liberada após acidente no Vale do Ribeira A Rodovia Régis Bittencourt está liberada nos dois sentidos no quilômetro 368, no início da Serra do Cafezal, região de Miracatu, Vale do Ribeira. A via estava totalmente interditada desde às 4h50 em razão do tombamento de uma carreta que transportava madeirite (chapas compensadas de madeira).