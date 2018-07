Régis é liberada, mas lentidão chega a 20 quilômetros A Rodovia Régis Bittencourt foi liberada totalmente por volta das 6 horas desta madrugada, após ser bloqueada no trecho da Serra do Cafezal, região de Miracatu, no Vale do Ribeira, devido a um acidente ocorrido também de madrugada. Os dois sentidos ficaram interditados por volta das 2 horas em razão de uma batida entre duas carretas. Uma delas tombou, derrubando a carga de pó-de-serra na pista, na altura do quilômetro 359.