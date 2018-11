Régis é liberada na região metropolitana de SP

O acidente ocorreu às 23h de ontem. Um ônibus trafegava no sentido São Paulo e, após parar na faixa 1 junto ao cruzamento, fez a conversão, entrando à esquerda e sendo atingido por uma das carretas ao atravessar a pista sentido Curitiba. A primeira colisão foi sucedida do engavetamento entre a outra carreta e os quatro caminhões. Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas.

Algumas horas depois, a menos de seis quilômetros do local do acidente, um caminhão derrubou na pista parte de sua carga de lâminas de mármore. O motorista não parou, segundo a concessionária Autopista, que trabalhou durante a madrugada na limpeza do local. O incidente causou quase seis quilômetros de lentidão.