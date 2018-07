Régis tem 7 km de lentidão na Serra do Cafezal A Rodovia Régis Bittencourt tem sete quilômetros de lentidão na Serra do Cafezal, sentido São Paulo, entre os km 348 e 355. A fila é causada por uma operação para desvirar uma carreta tombada na terça-feira. De acordo com a concessionária Auto Pista Régis, os trabalhos começaram às 7h15 desta quinta-feira e o veículo já foi colocado de pé. As duas pistas estão liberadas, mas o motorista ainda enfrenta congestionamento por excesso de veículos.