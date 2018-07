Régis tem 7 km de lentidão por excesso de veículos O motorista que viajar na tarde desta sexta-feira pela rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao Sul do País, irá encontrar 7 quilômetros de lentidão nas regiões de Juquitiba e Miracatu, entre os quilômetros 337 e 344, no sentido Curitiba. De acordo com a concessionária da pista, a lentidão é ocasionada pelo excesso de veículos. No sentido oposto, o motorista encontra tráfego normal.