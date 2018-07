Régis tem cinco pontes com interdição parcial em SP A concessionária da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), principal ligação de São Paulo a Curitiba, suspendeu as obras de recuperação de pavimento para evitar impacto ao trânsito durante o feriado de 1º de Maio. Mesmo assim, a rodovia tem cinco pontes em obras com interdição parcial e tráfego em meia pista no sentido sul, em direção a Curitiba. No km 317,5, em Juquitiba, as obras fecham parcialmente a ponte sobre o rio São Lourenço II.