Registrado menor nº de mortes em rodovias no feriado Polícia Rodoviária Federal registrou redução de cerca de 27% no número de mortes nas rodovias federais brasileiras durante o feriado da Proclamação da República, em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2010, houve 148 óbitos em quatro dias. Em 2011, o número de mortes caiu para 133 em cinco dias.