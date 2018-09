Registro de boletim será suspenso nesta madrugada A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informa que os sistemas utilizados pela Polícia Civil para registrar ocorrências criminais estarão fora do ar por pelo menos quatro horas, quando a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) fará manutenção técnica para ajustá-los ao fim do horário de verão.