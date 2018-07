Registro de licenciamento só terá nome do dono do carro

Desde segunda-feira, o endereço do proprietário de um veículo não é mais impresso no Certificado de Registro e Licenciamento (CRLV). No campo destinado ao nome e ao endereço do proprietário só consta, a partir de agora, o nome do dono do veículo. também: Quem atrasar não será reembolsado Fórum: teve problemas? Mande seu relato Tire suas dúvidas sobre a inspeção veicular Tabela para cálculo do IPVA Site para agendar a inspeção Mais informações sobre o programa A medida foi determinada por meio da deliberação de número 76 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). De acordo com Alfredo Peres da Silva, presidente do órgão, que assina a determinação, a medida tem por objetivo dar mais proteção ao cidadão. Em um caso de roubo do documento, por exemplo, o ladrão fica sem acesso ao endereço do proprietário. Essa deliberação estabelece ainda que o Certificado de Registro do Veículo (CRV, mais conhecido como recibo de compra e venda de veículo) tenha nova redação, alertando para a necessidade de transferência do documento do veículo em até 30 dias, no caso de venda a outro proprietário. Inspeção Como na segunda-feira, o segundo dia da inspeção ambiental foi marcado por problemas. No início da manhã, no posto da Barra Funda, uma falha no sistema computadorizado que faz a vistoria causou atrasos e filas nas 12 linhas de atendimento do local. De acordo com a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, 659 veículos compareceram para a vistoria obrigatória, um aumento de 46% em relação ao primeiro dia. Apenas 18 motos foram inspecionadas e dez (55,5%) foram reprovadas no exame visual ou no teste computadorizado de emissão de gases poluentes. Esse só leva em conta a emissão de monóxido de carbono (CO) e despreza os hidrocarbonetos (HC), gases avaliados nos carros. (Colaborou Fábio Mazzitelli, do Jornal da Tarde.)