Registro de medicamento será eletrônico

Levantamento da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma) indica um aumento no tempo de espera para avaliação de registro de remédios no último ano, o que é confirmado por Barbano. "A espera média para o registro de um medicamento novo pode ser de 400 dias", disse o presidente. No estudo da Interfarma, a espera média para o registro de novos medicamentos da associação ultrapassa 700 dias.

Barbano diz que a espera é provocada principalmente pelo aumento da demanda. Entre 2007 e 2012, o número de pedidos de análise dobrou. A média mensal, que era de 35 mil, passou para 72 mil. "Com registro eletrônico, será possível que a análise seja feita simultaneamente em mais de um departamento, o que deverá reduzir o tempo de espera." / L.F.