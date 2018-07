Registro em delegacias de SP volta ao normal após 6h Voltou a funcionar normalmente, por volta das 12 horas de hoje, o registro de ocorrências nas delegacias do Estado de São Paulo, depois de uma paralisação de cerca de seis horas durante esta manhã, segundo confirmou a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp). A suspensão do serviço afetou todas as delegacias de polícia e unidades especializadas do Estado.