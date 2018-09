Registro-SP tenta barrar construção de presídio

O assunto foi levado ao Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira (Codivar), que reúne 23 municípios, pela prefeita de Registro, Sandra Kennedy (PT). Segundo ela, o projeto prevê uma unidade para 750 presos, o dobro de toda a população encarcerada na região. "Isto abriria a possibilidade para que presidiários de outras regiões venham para o presídio regional, causando problemas sociais e de segurança, visto que o crime organizado poderá aqui se instalar", argumentou. O governo estadual já entrou na Secretaria Estadual de Meio Ambiente com pedido de licença ambiental para construir o presídio.

Para o presidente da União dos Vereadores do Vale do Ribeira (Uvevar), Fred Simões (PP), no momento em que a Secretaria de Segurança Pública do Estado extingue as delegacias da Polícia Civil em cidades com menos de 10 mil habitantes, seria inoportuno instalar um presídio numa área com predominância de pequenas cidades. A Câmara de Registro prepara um documento a ser entregue ao governador Geraldo Alckmin (PSDB), que estará na cidade em abril. Entre outros pontos, os vereadores vão apontar que a área escolhida para a construção abriga nascentes que provavelmente serão afetadas.