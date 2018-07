Registro tenta anular multa por falta de creche A prefeitura de Registro, no Vale do Ribeira, tenta derrubar no Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo uma multa de R$ 170 milhões a que foi condenada por não ter zerado a fila por vagas em creches na cidade. O processo será relatado pela desembargadora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, da Câmara Especial do tribunal. O valor da dívida supera todo o orçamento do município neste ano, de R$ 105 milhões, e ultrapassa o valor da receita total para 2014, prevista em R$ 133 milhões. A cidade, de 54.207 habitantes, está na região mais pobre do Estado, em 199º lugar no ranking paulista do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).