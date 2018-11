Regras de adoção poderão ser facilitadas

O governo quer facilitar as regras para a adoção de crianças no País pelas famílias cadastradas. A informação é do ministro-chefe da Secretaria-Geral, Gilberto Carvalho. "Nossos abrigos estão lotados, precisamos de mais gestos de generosidade, dar a oportunidade para essas crianças terem uma família. Eu vivo esta experiência pessoal e é riquíssima", disse Carvalho, que participou da cerimônia de lançamento da campanha Adoção: Família para Todos, em comemoração ao Dia Nacional da Adoção, celebrado hoje.