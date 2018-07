Regras de exploração de pré-sal serão discutidas até novembro O governo deve concluir até o final de novembro a discussão sobre como o país deverá explorar o petróleo da chamada camada pré-sal, afirmou a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, nesta terça-feira. "O que se trata hoje é definir o que fica para as empresas e o que fica para o governo", afirmou Dilma em evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria. Segundo a ministra, a camada do pré-sal tem um relativo baixo risco de exploração, o que deve implicar uma maior "participação da União no óleo". A camada pré-sal foi descoberta pela Petrobras em 2007 e consiste em reservatórios gigantes localizados em águas ultra-profundas da costa brasileira. A região pode conter bilhões de barris de petróleo e colocar o Brasil entre os grandes produtores mundiais. Somente em dois poços a Petrobras encontrou reservas entre 8 e 12 bilhões de barris de óleo equivalente (petróleo e gás natural), o que dobraria a reserva nacional da commodity. Dilma disse, ainda, que na quinta-feira o governo editará decreto que regulamenta a participação do setor privado na exploração dos portos brasileiros. No mesmo dia, o governo divulgará mais um balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). De acordo com Dilma, cerca de 150 obras do programa já foram concluídas. (Reportagem de Isabel Versiani; edição de Denise Luna)