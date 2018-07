Regras de turismo entre Brasil e Espanha devem mudar

Uma das mudanças que poderão entrar em vigor é a possibilidade de um diplomata da embaixada em Madri ter passe livre para visitar o aeroporto quando chegam os principais voos com brasileiros para verificar se há algum problema. Em uma visita feita nesta segunda-feira pelo grupo de diplomatas brasileiros que estava na Espanha negociando as mudanças ao aeroporto de Barajas, onde fica a maior parte dos barrados brasileiros, verificou-se por exemplo, que é muito difícil a comunicação com a embaixada. Os celulares são confiscados e o turista precisa pagar cinco euros para fazer uma ligação, mesmo quando o número dá ocupado ou a chamada não completa.

Há outros pontos que o Brasil exigiu negociar, mas apenas terça-feira se deverá confirmar o que de fato será posto em prática. Entre as principais exigências brasileiras estavam uma linha direta com o governo da Espanha para tentar reverter decisões consideradas injustas na imigração e um relaxamento na exigência da chamada carta-convite, especialmente para aqueles que estão apenas de passagem e não vão ficar na Espanha. Hoje, as autoridades espanholas não aceitam nem mesmo os modelos de outros países, como a Alemanha, por serem mais simples. O modelo espanhol é tão complicado que exige uma "prova de amizade ou parentesco" com a pessoa que vai receber o viajante - uma foto juntos, por exemplo.

As informações do Itamaraty são de que a reunião foi satisfatória para os dois países. Não há, no entanto, detalhes sobre o que a Espanha cedeu. O tema foi um dos assuntos tratados no encontro desta segunda-feira entre o rei espanhol e a presidente Dilma. Em seu discurso durante o brinde no Itamaraty, Juan Carlos deixou claro que esperava para breve o anúncio de medidas para facilitar a entrada de brasileiros. "Sabemos que foram colocados alguns problemas nos últimos anos, mas as autoridades competentes espanholas estão estabelecendo medidas efetivas que agilizarão os trâmites para facilitar a entrada de cidadãos brasileiros em uma cooperação construtiva entre os dois governos", afirmou o rei. A presidente apenas citou de passagem em seu discurso os problemas dos brasileiros, afirmando que estavam sendo resolvidos.

Durante o encontro entre a presidente e o rei, o chanceler espanhol, José Manuel Garcia Margallo, relatou que antes de sair da Espanha havia se reunido com as autoridades policiais e de imigração do país para apresentar um plano de melhoria do acesso dos brasileiros. O ministro das Relações Exteriores, Antonio de Aguiar Patriota, afirmou que agora parece haver "vontade política" para resolver o problema. "O que queremos é evitar as arbitrariedades", disse o porta-voz do Itamaraty, embaixador Tovar Nunes. "O Brasil não gosta de saber, por exemplo, que há outros povos latino-americanos com a entrada mais facilitada que os brasileiros". Entre eles, chilenos e mexicanos.

Os espanhóis decidiram pela negociação depois que o Brasil, há dois meses, decidiu colocar em prática a reciprocidade e exigir dos espanhóis os mesmos documentos cobrados na entrada em Madri, como uma quantidade de dinheiro definida de acordo com os dias de estadia e uma carta-convite registrada em cartório, caso o turista não vá ficar em um hotel. Apenas no mês de abril, 30 espanhóis foram barrados no Brasil.