Regras originais do basquete são vendidas por US$ 4,3 milhões

Documento foi leiloado pela Sotheby's em Nova York

Um documento histórico contendo as regras originais do jogo de basquete foi leiloado por US$ 4,3 milhões (R$ 7,3 milhões), um recorde entre itens esportivos de colecionadores.

O documento de duas páginas contém 13 regras datilografadas, elaboradas em 1891 pelo fundador do esporte, o canadense James Naismith. Foi vendido pela fundação de Naismith na casa de leilões Sotheby's, em Nova York.

Os compradores são David e Suzanne Booth, fãs de basquete e moradores do Estado americano de Kansas.

A venda bateu o recorde de outro item esportivo: a bola de basebol batida pelo jogador Mark McGwire em 1998 havia sido vendida no ano seguinte por US$ 3 milhões.

Invenção

Naismith havia escrito as regras para organizar um novo esporte de inverno, destinado a entreter os jovens de uma YMCA (Associação Cristã de Moços) no Estado americano de Massachusetts, onde ele era professor de educação física.

O centro havia dado a ele duas semanas para inventar um novo esporte. Ele concluiu a "invenção" do basquete apenas um dia antes do prazo final e pregou as regras em um quadro de avisos de um ginásio local.

O dinheiro obtido com o leilão do documento irá para as obras sociais da fundação de Naismith, que morreu em 1939 - a tempo de ver o basquete se tornar um esporte olímpico, em 1936.

E os compradores querem exibir o documento - chamado "Founding Rules of Basketball" - na Universidade de Kansas, onde Naismith foi o primeiro técnico da equipe de basquete.