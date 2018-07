Regulador antitruste europeu quer concessões do Google--fontes

Se o Google não for capaz de fornecer as concessões, irá sofrer acusações por comportamento anti-competitivo e poderia enfrentar multas severas, disse o comissário para competição da União Europeia, Joaquin Almunia. Ele quer respostas para todos os dispositivos de computadores que têm acesso à Internet com capacidade de realizar buscas, disse uma das pessoas.

Mais cedo, neste mês, a mais popular ferramenta de buscas do mundo propôs concessões em uma oferta para resolver uma investigação de 18 meses motivada por reclamações de ricais incluindo a Microsoft.

A Comissão Europeia está agora examinando a oferta.

(Reportagem de Foo Yun Chee)