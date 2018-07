Regulador aprova acordo de acionistas da Telekom Austria

As duas partes concordaram em abril em reunir suas fatias, dando aos acionistas 55 por cento do ex-monopólio estatal de telecomunicações e desencadeando uma oferta de aquisição pela América Móvil com prazo até 10 de julho.

O regulador de telecomunicações RTR disse que o acordo de acionistas não afeta a concorrência, e que não possui impacto técnico porque as condições de uso das frequências já acertadas não serão modificadas.

A autoridade financeira da Áustria também está examinando o negócio porque a Telekom Austria, uma unidade do Paybox Bank, tem uma licença bancária. A agência de competição federal do país aprovou o acordo na semana passada.

(Por Michael Shields)

((Tradução Redação Rio de Janeiro, 55 21 2223-7132))

REUTERS JS LB