Regulador de Taiwan multa Apple por impor restrições de preços

O regulador disse que a Apple Asia, uma unidade da empresa sediada em Cupertino, exigiu que as operadoras obtivessem sua permissão antes de firmar preços de contratos de iPhones, em uma violação das leis de livre comércio de Taiwan.

A Apple Asia também disse para as operadoras alterarem os preços e subsídios de seus contratos de serviço, de acordo com comunicado do regulador divulgado na quarta-feira, levando à multa de 666,7 mil dólares, ou 20 milhões de dólares de Taiwan.

Executivos da Apple Asia não foram encontrados para comentar a informação nesta quinta-feira.

As três operadoras, Chunghwa Telecom, Taiwan Mobile e Far EasTone Telecommunications, obtiveram direitos de revenda sob seus contratos com a Apple, o que deu às empresas o direito de estabelecer preços, disse um porta-voz do órgão regulador.

(Por Michael Gold e Clare Jim)