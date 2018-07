Regulador francês se mostra contra fusões em telecomunicação--jornal

A Iliad e a Vivendi procuraram autoridades de concorrência para tratar de uma possível fusão das unidades de telefonia móvel, segundo a rádio BFM no início do mês.

Questionado se o regulador bloquearia a fusão entre a operadora de baixo custo da Iliad, a Free, e a SFR, da Vivendi, ou entra a Free e a Bouygues Telecom, Lasserre respondeu: "Não tenho que me posicionar em casos que são apenas hipóteses. Mas sou contra tais fusões".

Lasserre, no entanto, disse que as operadoras poderiam compartilhar redes para cortar custos e cobrir áreas menos rentáveis do país e acrescentou que o regulador fará uma recomendação ao governo no fim de fevereiro.

(Por Alice Cannet)