Regulador português aguarda o Cade Se o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) concluir que houve formação de um cartel por parte da Camargo Corrêa e da Votorantim para impedir que a CSN adquira a Cimpor, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - órgão regulador do mercado de ações português - deverá instaurar um processo contra os participantes do cartel. As conclusões do Cade poderão ser suficientes para balizar, no processo, as medidas a serem adotadas pela CMVM contra as empresas.