Reguladores da UE miram normas de privacidade do Google As autoridades de proteção à privacidade da União Europeia anunciaram nesta segunda-feira que planejam agir contra o Google até a metade do ano, em função de suas normas de privacidade, que permitem que o serviço de buscas unifique dados de usuários de todas as suas subsidiárias, que variam do YouTube ao Gmail.