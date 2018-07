Reguladores da UE monitoram distribuição da Apple

"A Comissão soube de práticas de distribuição da Apple para iPhone e iPad. Embora não tenha havido nenhuma reclamação formal", afirmou Antoine Colombani.

"Geralmente, monitoramos os desenvolvimentos neste mercado. Vamos com certeza intervir caso haja indicações de comportamento anticompetitivo em detrimento dos consumidores", acrescentou.

Três pessoas próximas ao assunto disseram que várias companhias de telecomunicação apresentaram queixas à Comissão.

A preocupação das companhias se concentram em termos comerciais em contratos com a Apple, disse uma das fontes.

"A Apple insiste em certo nível de subsídios e marketing para o iPhone", afirmou a fonte. O smartphone responde por metade da receita da Apple.

Uma segunda fonte afirmou que as companhias se queixaram com a Comissão no ano passado.

"Nossos contratos são de total acordo às leis locais de onde temos negócios, inclusive a União Europeia", afirmou uma porta-voz da fabricante, Natalie Kerris.

