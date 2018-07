Reguladores da UE multam Infineon, Samsung e Philips em 138 mi de euros

A Comissão Europeia, que fez buscas nas companhias em outubro de 2008, disse que o cartel ocorreu entre 2003 e 2005, com as empresas também conspirando em relação a clientes, capacidade de produção e comportamento futuro do mercado.

A Infineon recebeu a maior multa, de 82,8 milhões de euros. A fabricante alemã de chips rejeitou a constatação da UE, dizendo que iria levar o caso ao segundo tribunal europeu mais alto, em Luxemburgo.

A Samsung foi multada em 35,12 milhões de euros e a Philips em 20,15 milhões de euros.

A Philips, que desmembrou em 2006 sua antiga unidade de semicondutores em uma empresa independente, a NXP Semiconductors, disse que a acusação da UE contra a unidade era infundada e que também iria contestar a decisão na Justiça.

A Renesas Technology, uma joint venture entre a Hitachi e Mitsubishi Electric que foi adquirida pela Renesas Electronics Corp em 2010, escapou de uma multa de mais de 51 milhões de euros, sendo a primeira a alertar a autoridade antitruste da UE sobre o cartel.

Os chips produzidos pelas empresas também são usados ??em cartões de banco, cartões de identidade, passaportes e cartões de TV por assinatura. As empresas tinham procurado um acordo para o caso em troca de um corte de 10 por cento nas multas, mas as conversas não foram adiante.

(Por Foo Yun Chee)