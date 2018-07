Rei africano do século 14 foi homem mais rico da história, diz site

Um rei que governou o oeste da África no século 14 teria sido o homem mais rico do mundo, segundo o site americano CelebrityNetworth.com, que reúne informações sobre fortunas de personalidades diversas.

Por valores reajustados segundo a inflação atual, a fortuna pessoal de Mansu Musa I, que vivia na região onde fica hoje o Mali, valeria o equivalente a US$ 400 bilhões (R$ 815,3 bilhões) na ocasião de sua morte, em 1331.

Nascido em 1280, Musa, que ganhou o título de Mansu, que significava rei dos reis, foi o rei do império mali por 25 anos. Seu reino englobava o território atualmente formado por Gana e o Mali e regiões ao redor.

Musa foi um devoto muçulmano que ajudou a difundir a fé islâmica pela África e fez do império mali uma potência. Ele investiu fortemente na construção de mesquitas e escolas e fez da capital de seu império, Timbuktu, um centro de comércio, saber e peregrinação religiosa.

O império de Musa respondeu pela produção de mais de a metade do suprimento mundial de ouro e sal, de onde o governante tirou boa parte de sua vultosa fortuna.

Muitos comerciantes vindos da Europa foram a Timbuktu, atraídos pelo ouro e pelas oportunidades de negócios oferecidos pela capital do império erguido por Musa.

Os herdeiros do imperador não teriam conseguido preservar sua vasta riqueza, devido a perdas provocadas por guerras civis e invasões realizadas por conquistadores.

Lista

A relação elaborada pelo CelebrityNetworth.com inclui as 25 fortunas que o site diz serem as maiores de todos os tempos.

Na lista, há nomes conhecidos como Bill Gates (em 12º lugar, com uma fortuna estimada em US$ 136 bilhões) e Warren Buffet (em 25º, com uma fortuna avaliada em US$ 64 bilhões).

Os bilionários que integram a relação das maiores fortunas têm, segundo estimativas do CelebrityNetworth.com, uma fortuna acumulada equivalente a US$ 4,317 trilhões (cerca de R$ 8,8 trilhões).

A relação das 25 maiores fortunas da história é composta apenas por homens.

Um total de 14 dos 25 integrantes da compilação formulada pelo site são americanos.

O empresário Bill Gates é o homem mais rico entre os bilionários ainda vivos que constam da lista.

Ele aparece à frente do mexicano Carlos Slim, que vem sendo listado como o homem mais rico do mundo no ranking da revista Forbes, mas que aparece na relação como o 22º mais rico, com uma fortuna estimada em US$ 68 bilhões.