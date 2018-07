Rei da Espanha celebra 70 anos com banquete de R$ 5,2 mi

O rei Juan Carlos, da Espanha, que fez 70 anos no sábado, comemora nesta quarta-feira seu aniversário com um banquete com custo de cerca de R$ 5,2 milhões em Madri. A lista dos 450 convidados para a festa no Palácio de El Pardo inclui apenas dirigentes políticos que participaram dos 32 anos de reinado de Juan Carlos. Os membros de outras famílias reais estrangeiras ficarão de fora da comemoração. Esta será a primeira vez que o monarca espanhol celebra seu aniversário em uma reunião com convidados que não são da família real. Segundo uma porta-voz do Palácio da Zarzuela, residência oficial do rei, "a iniciativa é uma forma de agradecimento pelo apoio recebido neste período". A comemoração ocorre após um ano particularmente difícil para Juan Carlos. Episódios como o "por que não te calas" dirigido por Juan Carlos ao presidente venezuelano Hugo Chávez na Cúpula Ibero-Americana em novembro; o divórcio da princesa Elena de Bourbón (o único até agora na dinastia); manifestações republicanas com queima de fotos do rei e fofocas sobre problemas entre membros da família real marcaram o ano do monarca. "Por que não te calas" A festa começará com um discurso do rei Juan Carlos para agradecer o apoio do Estado. Depois do discurso, os convidados serão divididos em três salões de festas no primeiro andar do palácio para o jantar. O menu será a base de carne de caça (aves e coelhos), e o brinde final será com um champanhe rosa, feito com exclusividade para o palácio real. A pedido da rainha Sofia, que é vegetariana, haverá também pratos com legumes, e o rei apagará 70 velinhas de um imenso bolo de mais de 50 quilos. Trajetória O rei Juan Carlos 1º nasceu em Roma em 5 de janeiro de 1938 (a data da festa foi escolhida por questões de agenda), em plena Guerra Civil Espanhola. Exilado pelo ditador Francisco Franco, ele morou em Portugal. Em 1962, o rei se casou na Grécia com a rainha Sofia. Ele tem três filhos e oito netos. Juan Carlos assumiu o trono em 22 de novembro de 1975, com a autorização de Franco, e tornou-se Chefe de Estado após a morte do ditador. O monarca liderou as forças armadas para impedir um golpe militar em 1981, o que lhe rendeu o respeito até de republicanos como Felipe González, inventor do termo "juancarlista". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.