Rei do Marrocos nomeia gabinete de orientação islâmica

Abdelilah Benkirane, líder do Partido Justiça e Desenvolvimento (PJD), comandará a primeira coalizão marroquina liderada por políticos islâmicos. Seu partido obteve 27 por cento das vagas parlamentares na votação de 25 de novembro.

O rei antecipou a eleição em quase um ano para tentar esvaziar uma revolta popular semelhante à que derrubou outros governos em 2011 no mundo árabe.

O Marrocos de fato conseguiu evitar graves distúrbios, mas agora o novo gabinete precisará agir com rapidez para extirpar as sementes do descontentamento - o que inclui o desemprego de 31 por cento entre os jovens, as amplas disparidades de riquezas e o precário acesso aos serviços públicos.

Benkirane disse que o novo governo está "genuinamente" comprometido com as reformas, e prometeu melhorar a competitividade econômica do país para atrair mais investimentos estrangeiros. Ele deve apresentar ainda neste mês seu programa de governo ao Parlamento.

O PJD fez aliança com dois partidos conservadores próximos da monarquia - o Istiqlal ("independência"), que ficou em segundo lugar, e o Movimento Popular. O pequeno Partido Progresso e Socialismo, de esquerda, também participa.

Um programa palaciano de reformas propõe reduzir os amplos poderes do rei, dando mais espaço a ocupantes de cargos eletivos - como querem manifestantes que exigem a instituição de uma monarquia constitucional nos moldes britânicos e espanhóis, um Judiciário independente e mais combate à corrupção.