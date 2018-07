Rei saudita aparece pela primeira vez desde cirurgia e acalma temores

Em gravações transmitidas pela TV estatal, o monarca, que se aproxima dos 90 anos, parecia em bom estado de saúde enquanto recebia membros da família real e funcionários sentado em uma cadeira em Riad, a capital. A cirurgia aconteceu no hospital da Guarda Nacional.

Como o poder no principal exportador mundial de petróleo está concentrado nas mãos do rei e de príncipes destacados, sua saúde é vigiada com muita atenção.

O rei Abdullah fez reformas econômicas e sociais cautelosas no reino islâmico conservador, com a meta de reconciliar as tradições religiosas da Arábia Saudita com as necessidades de uma economia moderna e uma população jovem.

O herdeiro de Abdullah é o príncipe Salman, de 76 anos.

(Reportagem de Sami Aboudi)