Rei saudita prepara nomeações após morte de herdeiro

Com boa parte do resto do Oriente Médio em turbulência, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta, expressou confiança na habilidade de Riad promover uma transição eficiente na área de defesa depois da morte do príncipe.

O Príncipe Sultão, que era herdeiro do rei desde 2006 e ministro da Defesa e da Aviação desde 1962, morreu de câncer de colo em Nova York no sábado.

Enquanto a maioria das analistas espera que o veterano ministro do Interior, príncipe Nayef, seja nomeado príncipe herdeiro, há menos certeza em relação ao cargo da Defesa, um posto chave em um país que usa acordos de armamento de bilhões de dólares para estreitar relações com aliados.

Ao fazer as nomeações, o Rei Abdullah precisa manter um delicado equilíbrio de poder em uma família real que tem milhares de membros e domina o governo saudito, as forças armadas e os negócios.

"Equilíbrio é sempre uma preocupação de reis", afirmou Khaled al-Dakhil, um professor de Ciências Políticas em Riad.

As mudanças no governo podem levar o Rei a promover a primeira grande reforma do seu reino, um evento sobre o qual há especulação há tempos.

Contudo, analistas dizem que ele pode também preferir esperar, para evitar a impressão de que as mudanças estão sendo feitas sob pressão.