Rei saudita promete esmagar terroristas em mensagem do ramadã

As declarações, divulgadas pela agência estatal de notícias, foram feitas dois dias depois de o monarca ter ordenado todas as medidas necessárias para proteger o país contra potenciais "ameaças terroristas" resultantes de turbulências no vizinho Iraque, onde militantes islâmicos sunitas tomaram algumas cidades do governo do primeiro-ministro xiita, Nouri al-Maliki.

"Nós não vamos deixar que um bando de terroristas que tomaram a religião como um disfarce por trás do qual escondem interesses privados para aterrorizar os muçulmanos protegidos, toquem a nossa pátria ou qualquer de seus filhos ou de seus moradores protegidos", disse o rei Abdullah em uma mensagem no início do sagrado mês muçulmano do ramadã.

A Arábia Saudita esmagou a Al Qaeda depois que o grupo começou uma campanha de bombardeios e ataques a instalações vitais no reino.

O país divide uma fronteira de 800 quilômetros com o Iraque.

(Por Ali Abdelatti)