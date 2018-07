Reinado da chapinha chega ao fim na Bahia

O verão está encerrando um reinado que já durava mais de uma década em Salvador: o da chapinha. Nas praias, nos shoppings e até em grandes eventos, como o Festival de Verão, as mulheres da cidade com maior proporção de negros do Brasil - 81% da população de 3 milhões de habitantes se declara assim, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - agora apostam no cabelo natural, crespo ou ondulado.

De acordo com elas, a moda não tem nenhuma conotação política - como no movimento black power, da década de 70. "É só "culpa" da Taís Araújo", afirma a cabeleireira Ana Cláudia Almeida, de 28 anos - ela própria neo-adepta dos cachos -, citando a protagonista da novela Viver a Vida, da Rede Globo. "Ela é uma referência para as baianas por ser linda, negra e namorar um baiano cobiçado (o ator Lázaro Ramos)", diz, entre risos. "Agora que ela mostrou que é possível continuar linda com os cachos, todo mundo quer fazer igual."

Que o diga a assistente de marketing Jakline Matos, de 24 anos, que resolveu aceitar a cabeleira no fim de 2009, depois de anos de alisamentos. "Até para ir na esquina eu passava a chapinha, era uma loucura", lembra. "Agora não preciso me preocupar mais com chuva, ar condicionado ou umidade. Estou mais bonita e tenho menos trabalho." A procura por tratamentos específicos para esse tipo de cabelo em Salvador estimulou a empresa carioca Instituto Beleza Natural, especializada em cabelos crespos e ondulados, a abrir uma grande filial em Salvador, no último dia 4. A unidade tem três andares, 1.800 metros quadrados, 150 funcionários e está instalada na Liberdade, considerado o mais negro dos bairros de Salvador.

Apesar de estar aberta há pouco mais de duas semanas, 2 mil mulheres já foram atendidas na loja, segundo a empresa. "O que oferecemos não é apenas um tratamento para cabelos, é uma tentativa de mudança de cultura, mostrando à mulher como cuidar melhor do cabelo", justifica a coordenadora técnica das cabeleireiras, Adriana Lobão.

Apesar da aparência forte, cabelos crespos e ondulados são mais frágeis e secos que os lisos e exigem cuidados próprios. Especialistas indicam que não se deve lavar esse tipo de cabelo mais de três vezes por semana, para não ressecar ainda mais os fios. Ao lavar, o recomendado é passar o xampu, enxaguar, repetir a operação e aplicar o condicionador em seguida, apenas no comprimento e nas pontas, nunca no couro cabeludo.

Após a lavagem, deve-se usar creme hidratante pelo menos uma vez por semana. Aplica-se o creme no comprimento e nas pontas, deixando o produto agir por 15 minutos, usando touca plástica. No dia a dia, para que os cachos mantenham-se hidratados e maleáveis, deve-se molhar o cabelo, secar com uma toalha e aplicar creme de pentear no comprimento e nas pontas. Uma vez por mês, é recomendável fazer tratamento especializado, com hidratação e relaxamento, em salão de beleza.

As novas adeptas da cabeleira volumosa contam que a atração de olhares após a mudança no visual é instantânea e alertam: é preciso estar com a autoestima em dia para encarar o resultado. "Quem não leva muita fé no taco só pode fazer esse tipo de mudança em turma", brinca a estudante Andressa Cruz, de 20 anos.

Ela conta que só se libertou da chapinha depois de ser convencida por uma colega de faculdade. As duas, então, passaram pelo ritual juntas, no fim de semana, e fizeram a estreia da cabeleira em pleno Festival de Verão. "As pessoas olham bastante e a maioria gosta", diz.

As irmãs Mariana e Lais Curcino, de 25 e 22 anos, têm opinião semelhante. "Não sinto mais aquele olhar de reprovação que existia até pouco tempo atrás", diz Mariana. "Além disso, adoro me sentir observada, dá uma sensação boa."

As duas sempre foram adeptas do visual natural, mas contam que, até recentemente, sofriam preconceito por causa da cabeleira. "Alguns anos atrás, pedi demissão de uma concessionária porque o gerente queria que eu alisasse o cabelo", afirma a secretária-executiva Mariana. "Hoje, meus clientes adoram meu visual", complementa a fonoaudióloga Lais.