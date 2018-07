Reinaldo Lourenço mostra uma coleção solar na SPFW

Para acompanhar o clima de passeio ao mar, a peça-chave foi o paletó de almirante. Com modelagem ampla, maxibotões e comprimento mini, o casaco tem ares de alta costura dos anos 1960 e garante a sofisticação que marca as criações de Reinaldo até mesmo quando o assunto é um dia a bordo de um iate ou um veleiro. A influência dos anos 1960 se mantém em tubinhos mínis com muita geometria e corte preciso, e nas blusas de gola alta que, mesmo no verão, são aposta do estilista.

Reinaldo também aposta no couro, no tule, na seda, no jacquard de seda, no cetim e no matelassê, que, trabalhados, dão mais leveza e movimento aos looks. A mistura equilibrada de materiais dá sofisticação a uma coleção que poderia ter passado por esportiva. E já que a referência é o mar, não poderiam faltar estampas de barcos e lanchas, e texturas de madeiras de barco.

O bom humor tomou conta dos pés, que "pisam no mar" equipados com mocassins bicolores com para-brisas feitos de PVC. Mais navy à la Reinaldo Lourenço, impossível.