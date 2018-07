'Reino do terror' na Coreia do Norte preocupa líder sul-coreana A Coreia do Norte tem conduzido perseguições que transformaram o país em "um reino do terror", em que o segundo homem mais poderoso do país foi deposto, e arrisca prejudicar ainda mais as relações com a Coreia do Sul, disse a presidente sul-coreana, Park Geun-hye, nesta terça-feira.