Reino Unido e Alemanha lamentam tragédia no RS O governo do Reino Unido divulgou há pouco nota de condolências pelo incêndio na madrugada deste domingo em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Em nota, o ministro britânico de relações exteriores, Hugo Swire, afirmou estar "profundamente triste com a notícia do trágico acidente em Santa Maria nesta manhã". "Meus pensamentos e sinceras condolências às famílias que perderam seus entes queridos, e eu desejo uma rápida recuperação para as centenas de vítimas que estão sendo tratadas nos hospitais", disse o ministro britânico.