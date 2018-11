Reino Unido lança investigação sobre ataque a carro do príncipe Charles

A polícia britânica prometeu na sexta-feira uma investigação sobre um incidente ocorrido na véspera, no qual o príncipe Charles ficou em meio ao pior distúrbio dos últimos anos em Londres.

Milhares de estudantes, furiosos com a provável elevação das taxas universitárias, confrontaram a polícia no centro de Londres, e em certo momento cercaram a limusine que transportava Charles, herdeiro do trono, e sua esposa, Camilla. Eles chutaram as portas, jogaram tinta no carro e quebraram um vidro.

O casal não se feriu, mas o jornal Evening Standard disse que Camilla chegou a ser golpeada no tórax por um pedaço de pau colocado pela janela. Num precário vídeo do incidente, era possível ouvir alguns manifestantes gritarem: "Arranquem as cabeças deles!".

O primeiro-ministro David Cameron condenou o incidente e ordenou uma investigação sobre o lapso na segurança real, prometendo "a total força da lei" sobre os agressores.

"Havia muita gente lá inclinada à violência (...). A multidão em alguns momentos se comportou de forma absolutamente feroz. Acho que as pessoas veem isso como um comportamento totalmente inaceitável, criminoso e violento."

Os incidentes de quinta-feira foram os piores distúrbios políticos em Londres desde 1990, quando protestos contra um imposto local contribuíram com a queda da primeira-ministra Margaret Thatcher.

A polícia disse que 43 manifestantes e 12 policiais ficaram feridos, e 33 pessoas foram presas. Os estudantes acusaram a polícia de brutalidade, e prometeram manter os protestos. Um líder estudantil disse que os incidentes foram provocados por "uma minoria violenta dentro da força policial".

A Comissão Independente de Queixas Contra a Polícia (corregedoria) está investigando o caso de um estudante de 20 anos que sofreu graves lesões na cabeça, supostamente ao ser atingido por um cassetete.

A proposta de quase triplicar as cobranças universitárias é parte das medidas de austeridade destinadas a conter o déficit público na Grã-Bretanha. O projeto foi aprovado por estreita margem na Câmara dos Comuns (deputados), com oposição de uma ala da bancada liberal-democrata, que é parte da coalizão governista.

(Reportagem adicional de Mohammed Abbas)