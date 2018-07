Reino Unido mira levantar cerca de US$5,6 bi com leilão de 4G

O dado foi apresentado no comunicado bianual de orçamento do ministro das Finanças, George Osborne.

"Assumimos que o governo levantará mais 3,5 bilhões de libras com o leilão de frequências 4G", informou o Comitê para Responsabilidade Orçamentária, o regulador independente britânico do orçamento, em suas projeções econômicas e fiscais.

O regulador de telecomunicações do Reino Unido estabeleceu os planos há muito aguardados para o leilão em novembro. Possíveis compradores podem submeter seus pedidos com um depósito inicial a partir de 11 de dezembro. O processo de ofertas tem início em janeiro e as licenças serão concedidas em fevereiro e março.

O regulador Ofcom disse que os preços de reserva para as frequências totalizariam 1,3 bilhão de libras.

As operadoras de telefonia móvel Vodafone e O2, da Telefónica, aguardam ansiosamente o início do leilão, após a líder de mercado EE, controlada pela France Telecom e pela Deutsche Telekom, apresentar seu novo serviço 4G com grande alarde em outubro.

(Reportagem de Mohammed Abbas e Tim Castle)