Reis da Suécia fazem visita high tech O rei da Suécia Carl XVI Gustaf e sua mulher, a rainha Silvia, desembarcam em São Paulo, no dia 25 de março, para um encontro com Paulo Skaf, presidente da Fiesp. Acompanhados por uma comitiva de 25 empresários suecos, em sua maioria da área de tecnologia, o casal real participará, na ocasião, do seminário Brasil-Suécia: Cooperação em Alta Tecnologia para a Indústria. A ideia é incrementar a corrente de comércio entre Brasil e Suécia, ainda muito pequena, na casa dos US$ 1,4 bilhão por ano. Do lado brasileiro, há o desejo de reforçar a presença de bens de valor agregado na pauta de exportações - atualmente, predominam produtos primários como café, minério e carnes. Já os suecos querem aumentar suas vendas de TI para o Brasil.