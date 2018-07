Reitor da UFRJ é denunciado por peculato

O caso é investigado desde 2008. A denúncia foi apresentada à 7.ª Vara Federal do Rio pelos procuradores Neide de Oliveira e Eduardo Lopes Pinto. Em novembro, uma ação civil, foi distribuída à 28.ª Vara Federal do Rio. Esta pode acarretar em perda do cargo e ordem para ressarcir o prejuízo; a criminal pode provocar prisão. Segundo Neide, a UFRJ firmou dois convênios e um contrato com o BB, que pagou para gerenciar as contas da universidade. A primeira irregularidade da UFRJ foi firmar acordos com o BB sem licitação. Depois, o dinheiro deveria ter sido pago à UFRJ e registrado em sistema do governo federal que permite o controle da aplicação da verba, o que não foi feito. A terceira conduta irregular da reitoria, diz ela, foi usar o dinheiro sem licitação.

Em nota, Levi da Conceição afirmou que "o contrato foi firmado com parecer favorável da Procuradoria Federal da Advocacia-Geral da União". Os outros denunciados não se manifestaram.