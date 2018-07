Reitor da UFRPE diz que processará Via Campesina O reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Valmar Andrade, classificou hoje de "insana" a ação da Via Campesina na Estação Experimental de Cana-de-Açúcar de Carpina, na Zona da Mata Norte, a cerca de 60 quilômetros do Recife. "O País não pode ficar à mercê de pessoas desse nível", afirmou, ao informar que recorrerá à Justiça Federal para que os responsáveis pelo "vandalismo" sejam punidos. Hoje, cerca de 100 manifestantes ligados à Via Campesina invadiram a estação, que realiza pesquisas. De acordo com o coordenador da estação, Djalma Euzébio Simões Neto, os manifestantes chegaram em dois ônibus e carros de passeio, renderam o vigia e depredaram o que havia dentro das estufas, casas de vegetação e parte do que havia em campo.