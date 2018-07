Reitor da USP pede metrô na Cidade Universitária

Para o reitor, ter uma estação dentro ou nas imediações do câmpus seria uma maneira adequada de lidar com o trânsito crescente dentro da Cidade Universitária. "Estamos no limite, justamente, da quase impossibilidade de se chegar de carro aqui." Rodas ressaltou que também prevê restrições a veículos. "Não tem nenhum estudo a respeito disso, mas é óbvio que, mais um pouco, se possa imaginar, não hoje ou amanhã, que não entre mais nenhum carro na Cidade Universitária para estacionar." Essa questão, entretanto, ainda passará pelo Conselho Gestor do Câmpus para aprovação.

No passado, já se chegou a cogitar a construção de uma estação de metrô dentro da USP. A proposta, no entanto, enfrentou sérias restrições e nunca foi levada para a frente. A Linha 4-Amarela foi construída a mais de 1 quilômetro da portaria principal do câmpus. Aberta no ano passado, tem um pequeno terminal, de onde partem ônibus da São Paulo Transporte (SPTrans) à USP. O reitor não soube informar onde exatamente ficaria a estação para atender a população da Cidade Universitária, que tem 40 mil alunos. A Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos informou, em nota, que "novos estudos de linhas metroferroviárias levarão em consideração a solicitação" feita pelo reitor. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.